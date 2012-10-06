Нарисовать дизайн сайта

Необходимо отрисовать макет внутренней страницы, имея на руках ее схему и макет главной страницы (исходник). Нужно сделать качественно. Если Вы заинтересованы, пожалуйста, оставляйте заявки в проекте с указанием ориентировочных сроков и стоимости.