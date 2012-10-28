Сайт не коммерческий (краеведение) Задача – доработка движка и изменение дизайна страниц. Сайт сделан на технологиях .Net: ASP.Net 4.0 MVC3 + C# + MS SQL 2008 Работа желательна в ...
Простой дизайн сайта по хендмейду.
Есть сайт на тематику хендмейда http://cyndyk.net.
Требуется создать для него простенький дизайн, минимально затрагивая расположение элементов на существующей странице.
Фактически требуется:
1. Нарисовать шапку и футер (изменить расположение кнопок, или придумать меню)
2. Создать дизайн для нескольких типичных страниц (не сильно затрагивая размещение существующих элементов):
a. http://cyndyk.net/Production
c. http://cyndyk.net/Production/zag-keramika/keramika-vase/vasa-keramika-big/vasa-big-shar
Очень порадует дизайн с использованием хохломы и ее элементов:
http://nopix.ru/vector_clipart/hohloma-russkaya.
А также светлый фон страницы и сей шрифт в шапке (или ему подобный):
http://www.khabshop.ru/index.php?link=3&id=1682
Жду предложений и цен.
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