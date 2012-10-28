Простой дизайн сайта по хендмейду.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка197 просмотров

Есть сайт на тематику хендмейда http://cyndyk.net.

Требуется создать для него простенький дизайн, минимально затрагивая расположение элементов на существующей странице.

Фактически требуется:

1. Нарисовать шапку и футер (изменить расположение кнопок, или придумать меню)

2. Создать дизайн для нескольких типичных страниц (не сильно затрагивая размещение существующих элементов):

a. http://cyndyk.net/Production

b. http://cyndyk.net/B2B

c. http://cyndyk.net/Production/zag-keramika/keramika-vase/vasa-keramika-big/vasa-big-shar

Очень порадует дизайн с использованием хохломы и ее элементов:

http://nopix.ru/vector_clipart/hohloma-russkaya.

А также светлый фон страницы и сей шрифт в шапке (или ему подобный):

http://www.khabshop.ru/index.php?link=3&id=1682

Жду предложений и цен.

13 лет назад
Soterix
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Lizy
32 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Выполненной работой доволен, дизайн хороший и качественный. Все замечания услышаны, учтены и исправлены. Рекомендую!
Очень понравилось сотрудничать. Четко поставленные цели, дополнительная помощь по дизайну, оплата в срок. К тому же, просто приятно было общаться с таким человеком.

Заявки фрилансеров

Lizy
32 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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