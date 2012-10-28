Простой дизайн сайта по хендмейду.

Есть сайт на тематику хендмейда http://cyndyk.net.

Требуется создать для него простенький дизайн, минимально затрагивая расположение элементов на существующей странице.

Фактически требуется:

1. Нарисовать шапку и футер (изменить расположение кнопок, или придумать меню)

2. Создать дизайн для нескольких типичных страниц (не сильно затрагивая размещение существующих элементов):

a. http://cyndyk.net/Production

b. http://cyndyk.net/B2B

c. http://cyndyk.net/Production/zag-keramika/keramika-vase/vasa-keramika-big/vasa-big-shar

Очень порадует дизайн с использованием хохломы и ее элементов:

http://nopix.ru/vector_clipart/hohloma-russkaya.

А также светлый фон страницы и сей шрифт в шапке (или ему подобный):

http://www.khabshop.ru/index.php?link=3&id=1682

Жду предложений и цен.