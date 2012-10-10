Редизайн сайта такси в соответствии с ТЗ
Дизайнер на постоянку.
Требуется дизайнер на постоянку.
Основное направление - дизайн сайтов.
Давайте ссылку на портфолио и пожелания по ЗП в месяц.
Если исполнители с Украины возможно официальное оформление.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $650Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
есть сайт http://lesmos.ru/ на нем надо: 1) сделать баннер акция - обрезные пиломатериалы от 2500 до 4800р 2) парочку сертификатов таких сделать (чтоб не посомтреть их было =) ) , как тут ...Завершен13 лет назад
Необходимо создать серию посадочных страниц для туристического портала. Все детали и пожелания - исполнителю. Если есть точные или минимальные пожаления по бюджету - указывайте. Пожалуйста, оставляте в отлике ссылки на ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $25
Дизайн и верстка всплывающего окна для модуля s-bloks для DLE. На киносайте будет оформлен вывод новостей в виде списка постеров, нужно сделать всплывающее окно в тему дизайна сайта с названием, категорией, описанием, кнопками перехода ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $400
Приветствую! Необходимо разработать дизайн для сайта event-агентства. Ожидаемая стилистика для ориентации на корпоративный сегмент. Подготовлены прототипы основных страниц. Графические материалы - есть. Логотип в векторе есть. ...Закрыт13 лет назад
- $1000
1. Требуется разработка и верстка дизайна на Simpla cms, создание логотипа для интернет-магазина. 2. Тип товара – спортивные товары (домашние тренажеры, велотренажеры, беговые дорожки, силовые тренажеры,детские спортивные комплексы, шведские стенки). 3. Дизайн должен быть легким, не ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен дизайн, подробности в личку.Завершен13 лет назад
- $500
Требуется на основе имеющихся двух старых дизайнов слепить новую главную страницу. ТЗ отправлю исполнителю. В заявках пишите цены и сроки.Дизайн сайтов91 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Структура похожа на http://www.aliexpress.com/. Только нужно сделать покрасивше легенький сайт. Проект не крупный большого внимания к деталям не нужно. структуру скажу, ТЗ максимально подробное дам. Логотип либо закажу отдельно либо вместе с сайтом. ...Завершен13 лет назад
Требуется разработать дизайн сайта для первого класса в школе. Цель создания сайта (на данном этапе дизайн)- донесение информации до родителей от классного руководителя (домашнее задание, объявления, орг. вопросы, форум для родителей и т.п.) ...Завершен13 лет назад