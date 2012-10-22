Нужно немного доработать дизайн сайта + баннер

есть сайт http://lesmos.ru/

на нем надо:

1) сделать баннер акция - обрезные пиломатериалы от 2500 до 4800р

2) парочку сертификатов таких сделать (чтоб не посомтреть их было =) ) , как тут примерно - http://www.ogroles.ru/o-kompanii

3) надо для сайта сделать футер.

4) в шапке - поменять картинку

5) у телефона добавить трубку может какую.

6) форму заказа и кнопку прайс лист - как тут примерно http://doskov.ru/

7) надо как то оформить левое и верхнее меню.

Пишите цены и сроки - сейчас ищу дизайнера для постоянного сотрудничества по всяким мелочевка - кнопки, баннеры и т.п., если понравится работать буду регулярно что то заказывать.