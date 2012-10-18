Нужно доработать сайт. Поставить новые фото (отправлю), описание (текст весь предоставлю), окна, прописать ключевые слова, новый бэкграунд. если есть ваши предложения по оптимизации -рассмотрю с удовольствием. Сайт находится здесь - http://hawaii-tour.ru/
Сделать дизайн более читаемым
Имеется сайт http://leaderland.com.ua/content.php/529
Статьи на нём из-за специфики оформления крайне тяжело читать. Необходимо придумать хорошее решение этой проблемы, чтобы и красота сохранилась и читаемость текста была. Очень желательно иметь возможность реализовать всё на работающем сайте.
skype: blackcat200777
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