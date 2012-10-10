Нужно доработать сайт. Поставить новые фото (отправлю), описание (текст весь предоставлю), окна, прописать ключевые слова, новый бэкграунд. если есть ваши предложения по оптимизации -рассмотрю с удовольствием. Сайт находится здесь - http://hawaii-tour.ru/
Доработка шаблона osCommerce
Шаблон http://www.templatemonster.com/ru/oscommerce-templates-type/33972.html
Нужно:
- Русифицировать;
- Заменить логотип;
- Скрыть выбор языка и валюты;
- Добавить виджеты fb, g+, вк;
- Добавить возможность авторизации через fb, g+, вк;
- Добавить (заменить PayPal) оплату через WebMoney, Яндекс.Деньги;
Нужны предложения со сроками и ценами
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