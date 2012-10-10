Доработка шаблона osCommerce

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка103 просмотра

Шаблон http://www.templatemonster.com/ru/oscommerce-templates-type/33972.html

Нужно:

- Русифицировать;

- Заменить логотип;

- Скрыть выбор языка и валюты;

- Добавить виджеты fb, g+, вк;

- Добавить возможность авторизации через fb, g+, вк;

- Добавить (заменить PayPal) оплату через WebMoney, Яндекс.Деньги;

Нужны предложения со сроками и ценами

HTML
13 лет назад
A2V
54 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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