Переделать дизайн сайта comp-neo.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки188 просмотров

Интересный креативный дизайн сайта Компьютерной помощи НЕОТЛОЖКА. Joomla - движок.

Интересно Под ключ = дизан+верска.

Joomla
13 лет назад
cem_neo
Семен 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта

    $50

    Нужно доработать сайт. Поставить новые фото (отправлю), описание (текст весь предоставлю), окна, прописать ключевые слова, новый бэкграунд. если есть ваши предложения по оптимизации -рассмотрю с удовольствием. Сайт находится здесь - http://hawaii-tour.ru/

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простой дизайн сайта по хендмейду.

    $50

    Есть сайт на тематику хендмейда http://cyndyk.net. Требуется создать для него простенький дизайн, минимально затрагивая расположение элементов на существующей странице. Фактически требуется: 1. Нарисовать шапку и футер (изменить расположение ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайнер на постоянку.

    Требуется дизайнер на постоянку. Основное направление - дизайн сайтов. Давайте ссылку на портфолио и пожелания по ЗП в месяц. Если исполнители с Украины возможно ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание "посадочной страницы" (landing page)

    Необходимо создать серию посадочных страниц для туристического портала. Все детали и пожелания - исполнителю. Если есть точные или минимальные пожаления по бюджету - указывайте. Пожалуйста, оставляте в отлике ссылки на ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Всплывающее окно для модуля s-bloks для DLE

    $25

    Дизайн и верстка всплывающего окна для модуля s-bloks для DLE. На киносайте будет оформлен вывод новостей в виде списка постеров, нужно сделать всплывающее окно в тему дизайна сайта с названием, категорией, описанием, кнопками перехода ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка дизайна для сайта event-агентства

    $400

    Приветствую! Необходимо разработать дизайн для сайта event-агентства. Ожидаемая стилистика для ориентации на корпоративный сегмент. Подготовлены прототипы основных страниц. Графические материалы - есть. Логотип в векторе есть. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка, верстка дизайна на Simpla cms, логотип

    $1000

    1. Требуется разработка и верстка дизайна на Simpla cms, создание логотипа для интернет-магазина. 2. Тип товара – спортивные товары (домашние тренажеры, велотренажеры, беговые дорожки, силовые тренажеры,детские спортивные комплексы, шведские стенки). 3. Дизайн должен быть легким, не ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад