Нужно доработать сайт. Поставить новые фото (отправлю), описание (текст весь предоставлю), окна, прописать ключевые слова, новый бэкграунд. если есть ваши предложения по оптимизации -рассмотрю с удовольствием. Сайт находится здесь - http://hawaii-tour.ru/
Переделать дизайн сайта comp-neo.ru
Интересный креативный дизайн сайта Компьютерной помощи НЕОТЛОЖКА. Joomla - движок.
Интересно Под ключ = дизан+верска.
Заявки фрилансеров
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