Нужно доработать сайт. Поставить новые фото (отправлю), описание (текст весь предоставлю), окна, прописать ключевые слова, новый бэкграунд. если есть ваши предложения по оптимизации -рассмотрю с удовольствием. Сайт находится здесь - http://hawaii-tour.ru/
Отрисовать с макета и сверстать
Стиль: дзен, т.е. без вензелей и тяжелой графики, все должно быть просто и понятно. На своем макете я отрисовал шаблон с базовыми принципами, который я хотел бы видеть, а именно размещение элементов. Какие будут использоваться цвета и иконки - решать вам, как дизайнеру. Так же приветствуются ваши рекомендации по части интерфейса, если в моем макете вы заметите явные ляпы, размещения элементов это тоже касается.
Так же нужна верстка.
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