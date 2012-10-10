Отрисовать с макета и сверстать

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок225 просмотров

Стиль: дзен, т.е. без вензелей и тяжелой графики, все должно быть просто и понятно. На своем макете я отрисовал шаблон с базовыми принципами, который я хотел бы видеть, а именно размещение элементов. Какие будут использоваться цвета и иконки - решать вам, как дизайнеру. Так же приветствуются ваши рекомендации по части интерфейса, если в моем макете вы заметите явные ляпы, размещения элементов это тоже касается.

Так же нужна верстка.

13 лет назад
mudhoney
Артем 
42 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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