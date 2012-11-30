Действующий портал. Нужно переделать главную страницу и страницу с объектом недвижимости. Просьба оставлять заявки. Выбирать буду по портфолио. Есть достаточно подробное ТЗ, которое вышлю отобранным кандидатам для согласования дальнейшей работы.
Обновление дизайна в PSD для сайта ks-perm.ru
Здравствуйте,
Выбираем дизайнера для обновления дизайна сайта ks-perm.ru
Условия:
С Вас только главная страница в PSD.
Мы переводим в RUR на Yandex M, на карточку, если резидент РФ.
ТЗ:
В дизайне нам надо будет поменять систему разделов, добавить и предусмотреть в новом дизайне место для акций, новостей, форму "закажи звонок", весь Контент на Гл. странице отразить в новом дизайне, организовать дизайнерски его оформление.
В процессе представления дизайна будут корректировки, дополнения к данному ТЗ.
Укажите, что согласны на наши условия, с общем ТЗ, укажите сроки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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