Обновление дизайна в PSD для сайта ks-perm.ru

Здравствуйте,

Выбираем дизайнера для обновления дизайна сайта ks-perm.ru

Условия:

С Вас только главная страница в PSD.

Мы переводим в RUR на Yandex M, на карточку, если резидент РФ.

ТЗ:

В дизайне нам надо будет поменять систему разделов, добавить и предусмотреть в новом дизайне место для акций, новостей, форму "закажи звонок", весь Контент на Гл. странице отразить в новом дизайне, организовать дизайнерски его оформление.

В процессе представления дизайна будут корректировки, дополнения к данному ТЗ.

Укажите, что согласны на наши условия, с общем ТЗ, укажите сроки.