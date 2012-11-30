Обновление дизайна в PSD для сайта ks-perm.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки249 просмотров

Здравствуйте,

Выбираем дизайнера для обновления дизайна сайта ks-perm.ru

Условия:

С Вас только главная страница в PSD.

Мы переводим в RUR на Yandex M, на карточку, если резидент РФ.

ТЗ:

В дизайне нам надо будет поменять систему разделов, добавить и предусмотреть в новом дизайне место для акций, новостей, форму "закажи звонок", весь Контент на Гл. странице отразить в новом дизайне, организовать дизайнерски его оформление.

В процессе представления дизайна будут корректировки, дополнения к данному ТЗ.

Укажите, что согласны на наши условия, с общем ТЗ, укажите сроки.

13 лет назад
prpump
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$200
4 дня
Действительно, очень качественный дизайн. Спасибо.
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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