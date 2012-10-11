Редизайн 1 страницы

Имеется сайт http://leaderland.com.ua/content.php/529 Статьи на нём из-за специфики оформления крайне тяжело читать. Необходимо придумать хорошее решение этой проблемы, чтобы и красота сохранилась и читаемость текста была. Очень желательно иметь возможность реализовать всё на работающем ...