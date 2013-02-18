Уважаемые, веблансеры! Мы рады открыть новый конкурс на разработку дизайна сайта. Тематика сайта: презентационный сайт камнераспиловочного завода. Цель создания сайта: 1.3.1. Презентация компании как надёжного ...
Копия сайта со сменой цветовой гаммы
Нужно сделать дизайн сайта по аналогии с уже существующим (владелец тот же). Скрин текущего сайта во вложении.
Всего две страницы: главная и внутренняя.
Что нужно поменять:
1) основные цвета сайта, есть наброски новой цветовой гаммы, но можно и самим предложить,
2) подобрать/поменять фото в кругах: три на главной, одно на внутренней. Фото есть,
3) поменять название сайта таким же красивым шрифтом,
4) добавить к названию телефон и кнопку "Запросить звонок" + всплывающее окно,
5) добавить на главную страницу блок с текстом (пара абзацев).
Все основные элементы дизайна должны остаться теми же.
На выходе должны быть толькол две отверстанные страницы в HTML + CSS, как на текущем сайте.
Можно делать прямо на живом сайте в html, дам доступ.
Если нужен исходник дизайна в PSD - пишите, поищу, но не обещаю.
Выбранный исполнитель
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