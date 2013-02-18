Копия сайта со сменой цветовой гаммы

Нужно сделать дизайн сайта по аналогии с уже существующим (владелец тот же). Скрин текущего сайта во вложении.

Всего две страницы: главная и внутренняя.

Что нужно поменять:

1) основные цвета сайта, есть наброски новой цветовой гаммы, но можно и самим предложить,

2) подобрать/поменять фото в кругах: три на главной, одно на внутренней. Фото есть,

3) поменять название сайта таким же красивым шрифтом,

4) добавить к названию телефон и кнопку "Запросить звонок" + всплывающее окно,

5) добавить на главную страницу блок с текстом (пара абзацев).

Все основные элементы дизайна должны остаться теми же.

На выходе должны быть толькол две отверстанные страницы в HTML + CSS, как на текущем сайте.

Можно делать прямо на живом сайте в html, дам доступ.

Если нужен исходник дизайна в PSD - пишите, поищу, но не обещаю.