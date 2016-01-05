maximusjunior

Максим maximusjunior

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать js-скрипт простого счетчика для сайтов

    Счетчик должен быть java-скриптом, работающем по аналогии с Google Analytics и Yandex.Метрика: 1) сам скрипт располагается на нашем сервере, 2) владелец сайта может разместить его на своем сайте посредством вставки кода, 3) скрипт не должен использовать какие-либо сторонние ...

    AndroidjQueryJava
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка web-интерфейса системы

    Проект по доведению дизайна веб-интерфейса большой системы. Общая концепция, цветовая гамма и первый рабочий прототип есть, необходимы доработки. В основном работа по иконкам, расположению блоков, элементов т.д. Сразу говорю, что целиком ТЗ на всё не будет. Работа предполагается ...

    HTML
    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Реализовать видеозапись на flash + консалт по red5

    Требуется модифицировать стандартный флеш-рекордер, который идет вместе с red5 (просто убрать лишнее, дополнительно ничего не надо). И помочь с настройкой серверной части red5 для сохранения записанного в клиентском браузере видео. Red5 уже установлен и работает на ...

    Flash
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Добавить города на флеш

    Нужно добавить 4 города на карту: http://itlla.com/flash/ Дубна Мытищи Кратово Ивантеевка Флешке лет 7-8, исходников нет, нужно "дизассемблировать". И соответственно вся анимация при наведении на список слева и справа в html должна работать. Предлагайте варианты. Итоговые исходники нужно предоставить.

    HTMLFlash
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка дизайна пользовательского интерфейса ПО

    Нужен дизайнер на проект разработки дизайна интерфейса системы управления сложным техническим объектом. Работа на 1-3 месяца. В интерфейс будут включены сложные элементы управления, изображающие реальные физические объекты. Работа в 2Д, yо можно предложить и 3Д. Вот ...

    Дизайн интерфейсов и игр5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать и отверстать 4 простые страницы

    Нужно нарисовать и отверстать 4 html-страницы для пользовательского интерфейса. Наброски прилагаются. Три внутренние страницы являются упрещенной версией главной. Можно делать сразу в HTML. Требования следующие. 1) на выходе должен быть HTML, хорошо выглядещий в IE6. Т.к. будет использоваться в довольно ...

    HTMLCSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копия сайта со сменой цветовой гаммы

    Нужно сделать дизайн сайта по аналогии с уже существующим (владелец тот же). Скрин текущего сайта во вложении. Всего две страницы: главная и внутренняя. Что нужно поменять: 1) основные цвета сайта, есть наброски новой цветовой гаммы, но можно и ...

    Дизайн сайтаHTMLCSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • ПО для захвата, сжатия и передачи звука/видео, C#

    Требуется разработать ПО для захвата, сжатия и передачи звука и видео, состоящее из двух модулей: 1) клиентская часть со следующими функциями: - захват видео с веб-камеры, - сохранение отдельных кадров и фрагментов видео на жесткий диск в сжатом ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка сайта (предположительно на Drupal)

    Нужно сделать сайт предпочтительно на Drupal 7.x. Drupal потому, что ТЗ подогнано именно под него. Если что-то и придется допрограммировать, то самый минимум. Верстка уже готова, также есть исходники PSD. Итого нужно сделать следующее: - интегрировать HTML-шаблоны, - возможно какие-то ...

    HTMLDrupal
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Автоматический перевод большой базы товаров

    Нужно написать консольную программу (предпочтительно на C#), которая бы автоматически переводила названия и описания товаров с английского на русский. База в MySQL - две таблицы: с категориями (несколько тысяч наименований) и с товарами (под миллион записей). ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин с большим каталогом

    Требуется разработать интернет-магазин на движке с открытым кодом (например на Drupal) с большим каталогом (5-10 миллионов наименований). Сверстанный макет в html уже есть. Каталог "плоский" - наименование, производитель (текст), описание, кол-во на складе, цена. По каталогу нужен ...

    HTMLDrupalФорма обратной связи
    Интернет-магазины15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Аудит безопасности сайта на ModX

    Нужно провести аудит безопасности сайта на движке ModX. Проверить как минимум на SQL-инъекции, XSS, подбор пароля и т.д. Результатом работы должен быть подробный отчет с описание всех проведенных тестов на уязвимости и указанием содержит ли сайт каждую ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
aleks_lv
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Разработать js-скрипт простого счетчика для сайтов
Взаимно ...актуальные замечания ,своевременная оплата
Задача решена в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
bloomber
Андрей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Копия сайта со сменой цветовой гаммы
Отлично
OK
Ответный отзыв
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Добавить города на флеш
Рад был сотрудничеству!
Всё сделано качественно и в срок.
Ответный отзыв
peregrimm
Антон 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Реализовать видеозапись на flash + консалт по red5
Четкое задание и никаких проблем с оплатой. Очень приятно было поработать с Максимом.
Работа выполнена отлично.
Ответный отзыв
Dukalex
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать и отверстать 4 простые страницы
Отличный заказчик! Оплата сразу и без проблем! Постоянно на связи!
Работа выполнена! Ответственный исполнитель, рекомендую.
Ответный отзыв