maximusjunior

Нужно сделать дизайн сайта по аналогии с уже существующим (владелец тот же). Скрин текущего сайта во вложении. Всего две страницы: главная и внутренняя. Что нужно поменять: 1) основные цвета сайта, есть наброски новой цветовой гаммы, но можно и ...