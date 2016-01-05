maximusjunior

Счетчик должен быть java-скриптом, работающем по аналогии с Google Analytics и Yandex.Метрика: 1) сам скрипт располагается на нашем сервере, 2) владелец сайта может разместить его на своем сайте посредством вставки кода, 3) скрипт не должен использовать какие-либо сторонние ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Проект по доведению дизайна веб-интерфейса большой системы. Общая концепция, цветовая гамма и первый рабочий прототип есть, необходимы доработки. В основном работа по иконкам, расположению блоков, элементов т.д. Сразу говорю, что целиком ТЗ на всё не будет. Работа предполагается ...Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется модифицировать стандартный флеш-рекордер, который идет вместе с red5 (просто убрать лишнее, дополнительно ничего не надо). И помочь с настройкой серверной части red5 для сохранения записанного в клиентском браузере видео. Red5 уже установлен и работает на ...Завершен11 лет назад
Нужно добавить 4 города на карту: http://itlla.com/flash/ Дубна Мытищи Кратово Ивантеевка Флешке лет 7-8, исходников нет, нужно "дизассемблировать". И соответственно вся анимация при наведении на список слева и справа в html должна работать. Предлагайте варианты. Итоговые исходники нужно предоставить.Завершен11 лет назад
Нужен дизайнер на проект разработки дизайна интерфейса системы управления сложным техническим объектом. Работа на 1-3 месяца. В интерфейс будут включены сложные элементы управления, изображающие реальные физические объекты. Работа в 2Д, yо можно предложить и 3Д. Вот ...Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно нарисовать и отверстать 4 html-страницы для пользовательского интерфейса. Наброски прилагаются. Три внутренние страницы являются упрещенной версией главной. Можно делать сразу в HTML. Требования следующие. 1) на выходе должен быть HTML, хорошо выглядещий в IE6. Т.к. будет использоваться в довольно ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сделать дизайн сайта по аналогии с уже существующим (владелец тот же). Скрин текущего сайта во вложении. Всего две страницы: главная и внутренняя. Что нужно поменять: 1) основные цвета сайта, есть наброски новой цветовой гаммы, но можно и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется разработать ПО для захвата, сжатия и передачи звука и видео, состоящее из двух модулей: 1) клиентская часть со следующими функциями: - захват видео с веб-камеры, - сохранение отдельных кадров и фрагментов видео на жесткий диск в сжатом ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать сайт предпочтительно на Drupal 7.x. Drupal потому, что ТЗ подогнано именно под него. Если что-то и придется допрограммировать, то самый минимум. Верстка уже готова, также есть исходники PSD. Итого нужно сделать следующее: - интегрировать HTML-шаблоны, - возможно какие-то ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужно написать консольную программу (предпочтительно на C#), которая бы автоматически переводила названия и описания товаров с английского на русский. База в MySQL - две таблицы: с категориями (несколько тысяч наименований) и с товарами (под миллион записей). ...Закрыт13 лет назад
Требуется разработать интернет-магазин на движке с открытым кодом (например на Drupal) с большим каталогом (5-10 миллионов наименований). Сверстанный макет в html уже есть. Каталог "плоский" - наименование, производитель (текст), описание, кол-во на складе, цена. По каталогу нужен ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно провести аудит безопасности сайта на движке ModX. Проверить как минимум на SQL-инъекции, XSS, подбор пароля и т.д. Результатом работы должен быть подробный отчет с описание всех проведенных тестов на уязвимости и указанием содержит ли сайт каждую ...Закрыт13 лет назад