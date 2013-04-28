Разработка дизайна пользовательского интерфейса ПО

Нужен дизайнер на проект разработки дизайна интерфейса системы управления сложным техническим объектом. Работа на 1-3 месяца.

В интерфейс будут включены сложные элементы управления, изображающие реальные физические объекты. Работа в 2Д, yо можно предложить и 3Д. Вот один не самый лучший пример, как могут выглядеть эти элементы управления: http://www.quadracompany.ru/

Платформа для итогового ПО - WPF. Соответственно знание XAML будет преимуществом.

Требования: исполнительность, аккуратность, соблюдение сроков.

Возможность быть каждый рабочий день онлайн.

Предпочтительна работа по договору: если с частным лицом - то гражданско-правовой договор подряда, если ИП, то договор на оказание услуг.