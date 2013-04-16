Дизайнер UI приложения для управления своей жизнью

Приглашаем дизайнера UI, специалиста по usability в проект создания нового продукта для управления своей жизнью и личностного развития. Мы готовы предложить следующие задачи:

- Проектирование взаимодействия с пользователем;

- Разработка дизайна UI приложений и веб-сайтов;

- Разработка фирменного стиля (включая логотипы);

- Проведение коллективных брейнсторм-сессий;

- Участие в функциональном тестировании.

На наш взгляд, такой дизайнер:

- Имеет достойное портфолио, включающее примеры фирменного стиля и логотипов, дизайна сайтов и приложений;

- Знает принципы построения удобных UI;

- Знает гайдлайны UI на различных платформах и следует им;

- Уделяет внимание каждому пикселю;

- Понимает, зачем нужны требования, готов изучать их, обсуждать и использовать;

- Знает английский язык на уровне чтения и написания документации;

- Умеет аргументировать свой выбор решения;

- Готов делиться своими знаниями, учить других, но считаться с их мнением.

Было бы идеально, если:

- У вас есть опыт разработки дизайна GUI для приложений (web, desktop, mobile), не сайтов (хотя и сайтов тоже);

- Вы работаете или работали в профильной компании (дизайн-студии);

- Вы имеете опыт разработки фирменного стиля либо можете порекомендовать хорошего дизайнера фирменного стиля;

- Вы знаете основы HTML, JavaScript, CSS и при необходимости можете сверстать разработанный вами дизайн;

- Вы можете создавать динамические прототипы GUI;

- Вы умеете рисовать красивые иконки различного размера;

- Вы интересуетесь тайм-менеджментом, достижением целей и управлением своей жизнью;

- Вы не удовлетворены существующими инструментами управления задачами и планирования, у вас есть потребность в более лучшем и желание создать его.

Мы предлагаем и также ожидаем от соискателя:

- Полностью удаленную работу со свободным графиком;

- Возможность уделять нашему проекту от 10 до 30 часов в неделю (в зависимости от этапа);

- Регулярные частые коммуникации по скайпу (5-6 раз в неделю);

- Регулярные и поэтапные демонстрации результатов;

- Оплату в соответствии с заранее согласованным объемом работ;

- В будущем участие в гибком процессе разработки с использованием ALM-системы и ежедневными статус-митингами.

В ответе укажите, для чего вы хотели бы участвовать в проекте.