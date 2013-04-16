2д художника для создания артов игры, брендирования и лендинга в 2D. Есть готовая подборка арт материалов уже используемых в браузерной игре. 1) надо доработать и сделать более качественные арты которые можно использовать ...
Дизайнер UI приложения для управления своей жизнью
Приглашаем дизайнера UI, специалиста по usability в проект создания нового продукта для управления своей жизнью и личностного развития. Мы готовы предложить следующие задачи:
- Проектирование взаимодействия с пользователем;
- Разработка дизайна UI приложений и веб-сайтов;
- Разработка фирменного стиля (включая логотипы);
- Проведение коллективных брейнсторм-сессий;
- Участие в функциональном тестировании.
На наш взгляд, такой дизайнер:
- Имеет достойное портфолио, включающее примеры фирменного стиля и логотипов, дизайна сайтов и приложений;
- Знает принципы построения удобных UI;
- Знает гайдлайны UI на различных платформах и следует им;
- Уделяет внимание каждому пикселю;
- Понимает, зачем нужны требования, готов изучать их, обсуждать и использовать;
- Знает английский язык на уровне чтения и написания документации;
- Умеет аргументировать свой выбор решения;
- Готов делиться своими знаниями, учить других, но считаться с их мнением.
Было бы идеально, если:
- У вас есть опыт разработки дизайна GUI для приложений (web, desktop, mobile), не сайтов (хотя и сайтов тоже);
- Вы работаете или работали в профильной компании (дизайн-студии);
- Вы имеете опыт разработки фирменного стиля либо можете порекомендовать хорошего дизайнера фирменного стиля;
- Вы знаете основы HTML, JavaScript, CSS и при необходимости можете сверстать разработанный вами дизайн;
- Вы можете создавать динамические прототипы GUI;
- Вы умеете рисовать красивые иконки различного размера;
- Вы интересуетесь тайм-менеджментом, достижением целей и управлением своей жизнью;
- Вы не удовлетворены существующими инструментами управления задачами и планирования, у вас есть потребность в более лучшем и желание создать его.
Мы предлагаем и также ожидаем от соискателя:
- Полностью удаленную работу со свободным графиком;
- Возможность уделять нашему проекту от 10 до 30 часов в неделю (в зависимости от этапа);
- Регулярные частые коммуникации по скайпу (5-6 раз в неделю);
- Регулярные и поэтапные демонстрации результатов;
- Оплату в соответствии с заранее согласованным объемом работ;
- В будущем участие в гибком процессе разработки с использованием ALM-системы и ежедневными статус-митингами.
В ответе укажите, для чего вы хотели бы участвовать в проекте.
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