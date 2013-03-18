2д художника для создания артов игры, брендирования и лендинга в 2D. Есть готовая подборка арт материалов уже используемых в браузерной игре. 1) надо доработать и сделать более качественные арты которые можно использовать ...
Макет дизайна главного окна программы
Необходимо выполнить макет дизайна главного окна программы для игроков в он-лайн покер.
Скриншоты во вложенном файле с пояснениями.
Победителю будет предложено выполнить полный дизайн программы отдельной сделкой.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть psd, с дизайном окна приложения (рамка окна). Нужно его расятнутьДизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Нужно разработать небольшой класс или фреймворк для Cocos 2D-X, который для всех различных символов, которые нужны на сцене, будет создавать в оперативной памяти bmp-атлас на основании ttf-шрифта. Примерный перечень методов может быть таким: ...Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Нужны дизайн и иконки для приложения под соц. сети. Все подробности при общении. Заинтересовавшихся прошу оставить свои контакты.Дизайн интерфейсов и игр18 заявокЗакрыт12 лет назад
НЕ НУЖНО ЗНАНИЕ АПИ ВКОНТАКТА!!! ТОЛЬКО УМЕТЬ РАСПОЛОЖИТЬ ЭЛЕМЕНТЫ НА ЭКРАНЕ!!! Для работы над приложением требуется flash-разработчик. Суть работы - расположить элементы приложения на экране. При успешном завершении проекта ...Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Требуется выполнить дизайн программы для он-лайн покера. Работа будет выполнятся двумя сделками. Первая сделка: выполнение макета дизайна главного окна программы. Вторая сделка: выполнение дизайна всех окон программы. ...Дизайн интерфейсов и игр20 заявокЗакрыт12 лет назад
www.fregat-m.ru/calc Он-лайн калькулятор расчета стоимости заказа. Программа полностью рабочая. Нужен дизайн, соответствующий общей концепции сайта + рекомендации и возможная доработка интерфейса.Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен дизайнер в команду, для написания игры. Игра для мобильных устройств и социальных сетей (Вконтакте, google+, mail) сетей. Возможно взять даже начинающего дизайнера, главное желание.Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт12 лет назад