Макет дизайна главного окна программы

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка387 просмотров
#1$70

Необходимо выполнить макет дизайна главного окна программы для игроков в он-лайн покер.

Скриншоты во вложенном файле с пояснениями.

Победителю будет предложено выполнить полный дизайн программы отдельной сделкой.

12 лет назад
kolumb2011
Алексей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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