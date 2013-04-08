Создать ui для рулетки и запрограммировать на js

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт2 заявки149 просмотров

Требуется разработать интерфейс для обычной игры "рулетка".

Также требуется запрограммировать API для неё и иметь возможность потом мне самому прикрутить сервер.

Что входит в АПИ: на входе количество монет юзера.

Можно повесить обработчик события "крутить" и получить от этого события набор сделанных ставок. Далее передать число, которое должно выпасть и отобразить это всё.

Хочется сделать с анимацией.

JavaScript
12 лет назад
Akonst
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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