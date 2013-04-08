Создать ui для рулетки и запрограммировать на js

Требуется разработать интерфейс для обычной игры "рулетка".

Также требуется запрограммировать API для неё и иметь возможность потом мне самому прикрутить сервер.

Что входит в АПИ: на входе количество монет юзера.

Можно повесить обработчик события "крутить" и получить от этого события набор сделанных ставок. Далее передать число, которое должно выпасть и отобразить это всё.

Хочется сделать с анимацией.