Создать дизайн и соединить с ПО

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Закрыт5 заявок170 просмотров

ИЩУ ПРОГРАММИСТА И ДИЗАЙНЕРА.

Необходимо поменять дизайн в программном обеспечении MP5 плеера.

Есть прошивка для MP5 плеера.

Что необходимо сделать:

1. Нарисовать с ноля дизайн всех элементов управления , страниц, иконок и т.д.

2. Сделать верстку дизайна и женить его с SOFTWARE MP5 плеера.

Выберу исполнителей которые ранее выполняли подобную работу.

ОПЛАТА НАЛ,БЕЗНАЛ...

12 лет назад
vseife00
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров