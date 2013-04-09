2д художника для создания артов игры, брендирования и лендинга в 2D. Есть готовая подборка арт материалов уже используемых в браузерной игре. 1) надо доработать и сделать более качественные арты которые можно использовать ...
Разработка дизайна интерфейса, web
Есть календарь:
http://moydomsad.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
Если ссылка не открывается, то на главной стр сайта есть, в центре, ссылка на календарь...
требуется создать красивый интерфейс к этому (включает создание иконок, графических интерактивных элементов, выделение блоков, проектирование поведения...).
обязательно наличие подобных работ в портфолио
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Приглашаем дизайнера UI, специалиста по usability в проект создания нового продукта для управления своей жизнью и личностного развития. Мы готовы предложить следующие задачи: - Проектирование взаимодействия с пользователем; - Разработка дизайна ...Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт12 лет назад
ИЩУ ПРОГРАММИСТА И ДИЗАЙНЕРА. Необходимо поменять дизайн в программном обеспечении MP5 плеера. Есть прошивка для MP5 плеера. Что необходимо сделать: 1. Нарисовать с ноля дизайн ...Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $160
Требуется разработать интерфейс для обычной игры "рулетка". Также требуется запрограммировать API для неё и иметь возможность потом мне самому прикрутить сервер. Что входит в АПИ: на входе количество монет юзера. Можно ...Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $70
Необходимо выполнить макет дизайна главного окна программы для игроков в он-лайн покер. Скриншоты во вложенном файле с пояснениями. Победителю будет предложено выполнить полный дизайн программы отдельной сделкой.Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть psd, с дизайном окна приложения (рамка окна). Нужно его расятнутьДизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Нужно разработать небольшой класс или фреймворк для Cocos 2D-X, который для всех различных символов, которые нужны на сцене, будет создавать в оперативной памяти bmp-атлас на основании ttf-шрифта. Примерный перечень методов может быть таким: ...Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Нужны дизайн и иконки для приложения под соц. сети. Все подробности при общении. Заинтересовавшихся прошу оставить свои контакты.Дизайн интерфейсов и игр18 заявокЗакрыт12 лет назад
НЕ НУЖНО ЗНАНИЕ АПИ ВКОНТАКТА!!! ТОЛЬКО УМЕТЬ РАСПОЛОЖИТЬ ЭЛЕМЕНТЫ НА ЭКРАНЕ!!! Для работы над приложением требуется flash-разработчик. Суть работы - расположить элементы приложения на экране. При успешном завершении проекта ...Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Требуется выполнить дизайн программы для он-лайн покера. Работа будет выполнятся двумя сделками. Первая сделка: выполнение макета дизайна главного окна программы. Вторая сделка: выполнение дизайна всех окон программы. ...Дизайн интерфейсов и игр20 заявокЗакрыт12 лет назад