Разработка дизайна интерфейса, web

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Закрыт7 заявок213 просмотров

Есть календарь:

http://moydomsad.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

Если ссылка не открывается, то на главной стр сайта есть, в центре, ссылка на календарь...

требуется создать красивый интерфейс к этому (включает создание иконок, графических интерактивных элементов, выделение блоков, проектирование поведения...).

обязательно наличие подобных работ в портфолио

12 лет назад
alexds1606
Алексей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров