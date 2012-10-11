Требуется разработка дизайна для сайта по грузоперевозкам. Кидайте ваши предложения, подробности обсужу с выбранным исполнителем.
Сделать шаблон для сайта cms Dle 9.5
Сделать шаблон для сайта cms Dle 9.5 на тему сталкер .
Обязательно: установить шаблон на сайт .
Оплата после проверки работоспособности на сайте (по факту) .
Скайп arturkalim .
Оплата WMR/ЯД/БАНК/ZP
Заявки фрилансеров
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