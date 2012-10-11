Создание главной страницы сайта "Шторофф"

Для сайта надо сделать баннеры, кнопки, заголовки. Предоплата после утверждения нескольких деталей ( пару кнопок, пару баннеров).ТЗ прилагается к проекту.Пишите, после прочтения тз. Нужно сделать качественно и с любовью.Обязателен опыт в дизайне сайтов.С дизайнером, который успешно справится с проектом, мы будем разрабатывать сайт компании .