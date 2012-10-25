Дизайн сайта для конструктора сайтов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен32 заявки265 просмотров

Требуется разработать дизайн и логотип для конструктора сайтов на сервисе umi.ru

Название сайта "5 минут"

Примеры подобных сайта

http://b-sait.com/

Нужно сделать в основном 3 страницы

Главная

Тарифы http://b-sait.com/price/

Обычную текстовую страницу

Дизайн простой но красочный

Указывайте стоимость и сроки

13 лет назад
Sefchov
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
13 лет назад
$200
4 дня
Работа выполнена хорошо
Благодарю за сотрудничество =)

Заявки фрилансеров

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
13 лет назад

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