Доработка части вебсайта.
Дизайн корпоративного сайта
Необходим рестайлинг дизайна сайта с сохранением уже существующей концепции подачи контента. Проще говоря - суть оставить прежнюю, но подать ее по-другому, интереснее, необычнее и представительнее.
Тематика сайта - инвестиционное агентство.
Стиль - бизнес-минимализм, но с по-современному запоминающимися эпизодами.
Нужно действительно необычное решение. Возможно пригодятся какие-то "домашние заготовки".
Дополнительные критерии дизайна:
-оптимальное юзабилити
-красиво, но умеренно
-нестандартно
-компактно
Бюджет разумный. Сроки терпят. Главное - удовлетворить запрос.
Работа по схеме- пока не понравится. Предоплата возможна чисто символическая, в качестве гарантии. Готов рассмотреть кандидатуры начинающих дизайнеров.
Заявки скрыты.
Ссылку на действующий сайт дам в личку.
Заявки фрилансеров
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