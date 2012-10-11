Дизайн корпоративного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт47 заявок304 просмотра

Необходим рестайлинг дизайна сайта с сохранением уже существующей концепции подачи контента. Проще говоря - суть оставить прежнюю, но подать ее по-другому, интереснее, необычнее и представительнее.

Тематика сайта - инвестиционное агентство.

Стиль - бизнес-минимализм, но с по-современному запоминающимися эпизодами.

Нужно действительно необычное решение. Возможно пригодятся какие-то "домашние заготовки".

Дополнительные критерии дизайна:

-оптимальное юзабилити

-красиво, но умеренно

-нестандартно

-компактно

Бюджет разумный. Сроки терпят. Главное - удовлетворить запрос.

Работа по схеме- пока не понравится. Предоплата возможна чисто символическая, в качестве гарантии. Готов рассмотреть кандидатуры начинающих дизайнеров.

Заявки скрыты.

Ссылку на действующий сайт дам в личку.

13 лет назад
Applo
Алекс 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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