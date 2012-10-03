Великолепный заказчик. Четкая постановка задачи, адекватные и только по делу замечания. Сразу видно, что человек знает свое дело. С оплатой тоже никаких проблем. Все вовремя и в полном объеме как и договаривались. Работать с таким человеком одно удовольствие. Рекомендую! :)