Web-разработка, Системное администрирование
Разработка Web-приложений любой сложности.
Администрирование серверов на базе Linux и FreeBSD.
Профессиональные навыки: PHP, MySQL, JavaScript & AJAX, CSS, HTML, XHTML, XML.
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
13 лет назад
HTMLOpencart
Могу рекомендовать для работы по интеграции верстки Html4 -> opencart Связь поддерживается во время исполнения, самое главное сообщения не пустые а содержат что сделано что будет сделано и когда. Все обещания выполнены, спасибо.
Ответный отзыв
Великолепный заказчик. Четкая постановка задачи, адекватные и только по делу замечания. Сразу видно, что человек знает свое дело. С оплатой тоже никаких проблем. Все вовремя и в полном объеме как и договаривались. Работать с таким человеком одно удовольствие. Рекомендую! :)