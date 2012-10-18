Здравствуйте, нужно разработать сайт на wordpress со слейдуйщим функционалом: 1. Галерея 2. Календарь с кликом на дату ведёт на новость 3. Мультиязычность 4. Авторизация пользователей (АККАУНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) 5. Обратная связь 6. Каталог продукции 7. Форум 8.Коструктор с выбором нескольких характеристик товаров ...
- Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт cms joomla с разработкой дополнительных модулей. Каталог продукции, Калькулятор с выбором нескольких характеристик товаров от этого зависит стоимость, Оплата товаров или оплата услуг на сайте. Есле есть примеры работ скиньте ссылки. Напишите цену создания сайта. ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен интернет магазин с интеграцией с 1с базами данных на Amiro. Интересуют цены. Давайте ссылки на примеры работ на Amiro. Система не куплена. Есть ли у вас наличие лицензии. Оставляйте контакты для связи.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен сайт cms wordpress с разработкой дополнительных модулей. Каталог продукции, Калькулятор с выбором нескольких характеристик товаров от этого зависит стоимость, Оплата товаров или оплата услуг на сайте. Есле есть примеры работ скиньте ссылки. Напишите цену создания ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен интернет магазин с интеграцией с 1с базами данных. Посоветуйте на какой системе лучше всего разрабатывать. 1с битрикс не предлагать, от неё пока отказались. Интересуют цены. Давайте ссылки на примеры работ на выбранной вами cms. ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад