drop777

Василий Дроп drop777

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт на wordpress

    Здравствуйте, нужно разработать сайт на wordpress со слейдуйщим функционалом: 1. Галерея 2. Календарь с кликом на дату ведёт на новость 3. Мультиязычность 4. Авторизация пользователей (АККАУНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) 5. Обратная связь 6. Каталог продукции 7. Форум 8.Коструктор с выбором нескольких характеристик товаров ...

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт с разработкой дополнительных модулей (Joomla)

    Сайт cms joomla с разработкой дополнительных модулей. Каталог продукции, Калькулятор с выбором нескольких характеристик товаров от этого зависит стоимость, Оплата товаров или оплата услуг на сайте. Есле есть примеры работ скиньте ссылки. Напишите цену создания сайта. ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин на Amiro + 1С

    Нужен интернет магазин с интеграцией с 1с базами данных на Amiro. Интересуют цены. Давайте ссылки на примеры работ на Amiro. Система не куплена. Есть ли у вас наличие лицензии. Оставляйте контакты для связи.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт на CMS WordPress

    Нужен сайт cms wordpress с разработкой дополнительных модулей. Каталог продукции, Калькулятор с выбором нескольких характеристик товаров от этого зависит стоимость, Оплата товаров или оплата услуг на сайте. Есле есть примеры работ скиньте ссылки. Напишите цену создания ...

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Магазин с интеграцией с 1с базами данных

    Нужен интернет магазин с интеграцией с 1с базами данных. Посоветуйте на какой системе лучше всего разрабатывать. 1с битрикс не предлагать, от неё пока отказались. Интересуют цены. Давайте ссылки на примеры работ на выбранной вами cms. ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад