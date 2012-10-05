Моды OpenCart

Расмотрю варианты покупки модификаций :

- поиск в опенкарте по фразе из двух слов чтоб находил и искал по всей фразе а не разбивал её. Модификация должна быть в VQMOD.

Пример: запрос Apple Cinema должен находить [Apple Cinema 30"], и [новый Apple Cinema 30"], но не [Apple iPhone].

- добавить поля для покупателей:

1) Внутренний номер аккаунта - Account number

2) Внутренний тип аккаунта - Account Type

3) Дни в которые не беспокоить - Exception Times - скорее всего хранение типом JSON ARR - а вывод и работа с каждым днем чекбоксом

*Оплата по факту — можно в реальном времени — прогресс -> оплата.

*Отказ от сотрудничества если нет на связи более 1 дня кроме выходных, нет скринов или иных подтверждений общения и обещаний, превышение обговоренного срока отказ от работы или скидка