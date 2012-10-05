Добрый день! Требуется внести ряд модификаций в существующий интернет-магазин, работащий на Shop CMS. Требование к исполнителю: успешный практический опыт работы с Shop CMS. Прошу оставлять комментарии ...
Доработка сайта на Magento, связь с 1С
Разработчик 1С не нужен!!! Нужна только часть по Magento
Есть задачи по разработке:
1. обмен 1с с сайтом делаем посредством веб сервисов
1.1 у манегты есть ее SOAP API оно не подходит, средствами 1с могу только авторизироваться дальше нет возможности обратится к методам(пишет слишком мало параметров)...
1.2 задумка такая над SOAP API сделать надстройку в виде напрмиер nuSOAP для рабры с 1с,
если есть возможность прямого обращения к магете средствами PHP, тогда вообще супер( обойдемся без magento SOAP API)
2. методы которые нам нужны для получения товаров из 1с
2.1 получения групп товаров из 1с
2.2. получение товаров по входящему id-группы
2.3 получение списка характреистик по id-товара
3. корзина
после создания заказа(корзины) средствами веб сервисов передвать данные в 1с. 1с вернет номер созданной заявки, этот номер вывести пользователю который оформил заказ
4. метод получения цен
передаем группу с товарами и их ценами
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Есть макеты страниц, надо сверстать и запустить магазин на Битриксе. Сроки сильно жмут. Укажите, пожалуйста стоимость, сроки и ссылки на реализованные аналогичные проекты.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Некоторые особенности есть, но в целом нужно 2 шаблонных магазина на любом из популярных бесплатных CMS. Нужно будет обязательная функция загрузки товаров через xls/csv. Нужны будут конфигурируемые ...Интернет-магазины20 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется скопировать интернет магазин http://monsterbeats7.ru/ Наполнением магазина и дизайном будем заниматься сами Обязательные требования: 1)Возможность редактирования комментариев 2)Счётчик времени до окончании акции 3)Добавление товаров 4)Предыдущая цена\Новая цена ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен интернет магазин с интеграцией с 1с базами данных. Посоветуйте на какой системе лучше всего разрабатывать. 1с битрикс не предлагать, от неё пока отказались. Интересуют цены. Давайте ссылки на примеры работ на выбранной вами cms. ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт13 лет назад
есть интернет магазин на базе joomla 2.5 с virtuemart 2. http://massage-portal.com.ua/ требуется вместо корзины сделать кнопку быстрого заказа. то есть чтобы человек мог купить товар без регистрации. в идеале при нажатии на ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется создание интернет магазина под ключ, можем рассмотреть покупку готового. Основные требования: -не сложная CMS -привязка платежных системИнтернет-магазины27 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Требуется разработать 2 интернет-магазина. Наш основной сайт — http://sec-s.ru — все будет так же как на нем. Дизайн есть, он простой. Требвания к исполнителю: ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день, требуется создать интернет магазин по продаже спортивных товаров, насчёт движка хотелось бы переговорить с вами, какой лучше, я думаю dle ваши вопросы и варианты писать в скайп oleg12688, сроки исполнения 7 днейИнтернет-магазины12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Нужно сделать ИМ спорттоваров. Исполнитель готовит ТЗ. Лого и фирстиль есть – на его основе делаем стиль дизайна. 1С интеграция не нужна. Понадобиться выгрузка товаров в Эксель ...Интернет-магазины32 заявкиЗакрыт13 лет назад