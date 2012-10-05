Доработка сайта на Magento, связь с 1С

Разработчик 1С не нужен!!! Нужна только часть по Magento

Есть задачи по разработке:

1. обмен 1с с сайтом делаем посредством веб сервисов

1.1 у манегты есть ее SOAP API оно не подходит, средствами 1с могу только авторизироваться дальше нет возможности обратится к методам(пишет слишком мало параметров)...

1.2 задумка такая над SOAP API сделать надстройку в виде напрмиер nuSOAP для рабры с 1с,

если есть возможность прямого обращения к магете средствами PHP, тогда вообще супер( обойдемся без magento SOAP API)

2. методы которые нам нужны для получения товаров из 1с

2.1 получения групп товаров из 1с

2.2. получение товаров по входящему id-группы

2.3 получение списка характреистик по id-товара

3. корзина

после создания заказа(корзины) средствами веб сервисов передвать данные в 1с. 1с вернет номер созданной заявки, этот номер вывести пользователю который оформил заказ

4. метод получения цен

передаем группу с товарами и их ценами