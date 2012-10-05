2 магазина. Шаблонные варианты

Некоторые особенности есть, но в целом нужно 2 шаблонных магазина на любом из популярных бесплатных CMS.

Нужно будет обязательная функция загрузки товаров через xls/csv.

Нужны будут конфигурируемые товары, т.е. чтобы у одного товара могли быть несколько размеров и цветов и это было на одной странице.

Opencart / Joomla приветствуются.

Бюджет 7500 - 10000 тыс.