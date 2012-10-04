Скопировать интернет магазин monsterbeats7.ru

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Закрыт8 заявок136 просмотров

Требуется скопировать интернет магазин http://monsterbeats7.ru/

Наполнением магазина и дизайном будем заниматься сами

Обязательные требования:

1)Возможность редактирования комментариев

2)Счётчик времени до окончании акции

3)Добавление товаров

4)Предыдущая цена\Новая цена

на какой платформе будете делать и цену предлагайте

13 лет назад
Lutamona
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров