Нужен интернет магазин с интеграцией с 1с базами данных. Посоветуйте на какой системе лучше всего разрабатывать. 1с битрикс не предлагать, от неё пока отказались. Интересуют цены. Давайте ссылки на примеры работ на выбранной вами cms. ...
Скопировать интернет магазин monsterbeats7.ru
Требуется скопировать интернет магазин http://monsterbeats7.ru/
Наполнением магазина и дизайном будем заниматься сами
Обязательные требования:
1)Возможность редактирования комментариев
2)Счётчик времени до окончании акции
3)Добавление товаров
4)Предыдущая цена\Новая цена
на какой платформе будете делать и цену предлагайте
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