Требуется сделать вёрстку посадочной страницы. Элементы в фотошопе разбиты грамотно по категориям. Указывайте цену, за которую будете готовы взяться
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется сверстать сайт (HTML + CSS + JS вставить яндекс карту), оплачиваю безопасной сделкой. Предлагайте свои цены за работуHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется написать теоретическую часть в дипломной работа по специальности "Экономика и управление на предприятии". Тема: Совершенствование структуры предприятия, расчёт технико-экономических показателей. Структура теоретической части: 1. Характеристика организационно-управленческих и производственных структур на сервисных предприятия нефтяной отрасли 1.1 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется сверстать LP, прикладываю фото и ТЗ с полным описанием. Пишите цену, за которую готовы выполнить данную работу. Ни к какой cms привязывать не требуется, чистый html + css + js Оплата с помощью Яндекс Денег.HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть макет сайта в psd формате, требуется его сделать аккуратнее, а именно: 1) подобрать нормальные шрифты 2) сделать текстуры 3) сделать кнопки заказа Если у вас есть какие-то предложения, то можете озвучить в комментариях к заявке.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется теоретическая часть дипломной работы по специальности "Экономика и управление на предприятии" Тема: "Финансирование инновационной деятельности предприятия" Объём: 40 страниц Требование: прохождение на сайте антиплагиат Цены предлагайтеРефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется скопировать интернет магазин http://monsterbeats7.ru/ Наполнением магазина и дизайном будем заниматься сами Обязательные требования: 1)Возможность редактирования комментариев 2)Счётчик времени до окончании акции 3)Добавление товаров 4)Предыдущая цена\Новая цена на какой платформе будете делать и цену предлагайтеИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт11 лет назад