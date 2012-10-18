Есть макет сайта в psd формате, требуется его сделать аккуратнее, а именно: 1) подобрать нормальные шрифты 2) сделать текстуры 3) сделать кнопки заказа Если у вас есть какие-то предложения, то можете озвучить в комментариях к заявке.