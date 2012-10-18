Lutamona

Алексей Lutamona

 
32 годаРоссия/Тюмень
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
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заказов с исполнителем
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  • Сверстать landing page

    Требуется сделать вёрстку посадочной страницы. Элементы в фотошопе разбиты грамотно по категориям. Указывайте цену, за которую будете готовы взяться

    Photoshop
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Теория в дипломе по Экономике предприятия

    Требуется написать теоретическую часть в дипломной работа по специальности "Экономика и управление на предприятии". Тема: Совершенствование структуры предприятия, расчёт технико-экономических показателей. Структура теоретической части: 1. Характеристика организационно-управленческих и производственных структур на сервисных предприятия нефтяной отрасли 1.1 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать LandingPage из psd

    Требуется сверстать LP, прикладываю фото и ТЗ с полным описанием. Пишите цену, за которую готовы выполнить данную работу. Ни к какой cms привязывать не требуется, чистый html + css + js Оплата с помощью Яндекс Денег.

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать дизайн сайта

    $50

    Есть макет сайта в psd формате, требуется его сделать аккуратнее, а именно: 1) подобрать нормальные шрифты 2) сделать текстуры 3) сделать кнопки заказа Если у вас есть какие-то предложения, то можете озвучить в комментариях к заявке.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание теоретической части диплома - зкономика

    Требуется теоретическая часть дипломной работы по специальности "Экономика и управление на предприятии" Тема: "Финансирование инновационной деятельности предприятия" Объём: 40 страниц Требование: прохождение на сайте антиплагиат Цены предлагайте

    Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скопировать интернет магазин monsterbeats7.ru

    Требуется скопировать интернет магазин http://monsterbeats7.ru/ Наполнением магазина и дизайном будем заниматься сами Обязательные требования: 1)Возможность редактирования комментариев 2)Счётчик времени до окончании акции 3)Добавление товаров 4)Предыдущая цена\Новая цена на какой платформе будете делать и цену предлагайте

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
demenko
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Сверстать landing page
С пониманием относится к исполнителю. Четко и грамотно ставит задачи. Незамедлительно оплатил работу.
Качеством выполненных работ доволен, рекомендую! Работу выполнила в срок, необходимые доработки произвела без лишних вопросов :)
Ответный отзыв
Jackson-kr
Евгений 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$55
10 баллов
10 лет назад
Вёрстка сайта(Landing Page) из psd-макета
Четко написанное ТЗ.. приятно общение)) Оплата по факту. Спасибо за интересный проект. Надеюсь еще будем сотрудничать..)
Выполнил в срок, работой полностью доволен. Если появится необходимость - вёрстку буду заказывать у него, а также порекомендую знакомым.
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