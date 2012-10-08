Доработка работающего интернет-магазина на ShopCMS

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  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка135 просмотров

Добрый день!

Требуется внести ряд модификаций в существующий интернет-магазин, работащий на Shop CMS.

Требование к исполнителю: успешный практический опыт работы с Shop CMS.

Прошу оставлять комментарии к проекту с примерами выполненных Вами работа на указанной CMS.

13 лет назад
werkot
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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