werkot

Андрей Иванов werkot

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Наполнение каталога интернет-магазина

    $500

    Добрый день! Требуется произвести наполнение каталога интернет-магазина с помощью парсинга Маркета. Количество — 10 000 наименований. Все (90%) наименований есть на Маркете с фото и описанием. Чтобы было предельно ясно, вот аналоги скриптов для использования: ...

    PHPHTML
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • ShopCMS

    $500

    Добрый день! Требуется внести ряд правок в ShopCMS. Правки: - подключить быстрый заказ на Маркете - разместить вторую кнопку "купить" в карточке товара - перенастройка фильтров товаров - поправить ...

    Карточки товаров
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка работающего интернет-магазина на ShopCMS

    Добрый день! Требуется внести ряд модификаций в существующий интернет-магазин, работащий на Shop CMS. Требование к исполнителю: успешный практический опыт работы с Shop CMS. Прошу оставлять комментарии к проекту с примерами выполненных Вами работа на указанной CMS.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка PDS-price

    Добрый день! Требуется настроить PDS-price (http://www.pdsprice.ru) — обработка прайсов от 20 поставщиков с переделкой в xls/csv для обновления параметров "Количество" и "Цена" по id в базе сайта. Требования к исполнителю: - успешный опыт работы с PDS-price Прошу сообщить стоимость настройки.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка двух интернет-магазинов

    Добрый день! Требуется разработать 2 интернет-магазина. Наш основной сайт — http://sec-s.ru — все будет так же как на нем. Дизайн есть, он простой. Требвания к исполнителю: - опыт работы с Друпал (уберкарт и друпал комерц) - опыт работы с опенкарт Требованию ...

    OpenCartDrupal
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад