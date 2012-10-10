Добрый день! Требуется внести ряд правок на сайте www.legalizovano.ru : - обновить контент - немного поменять верстку главной и внутренних - вывети форму обратной связи на главную
- $100Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Добрый день! Требуется произвести наполнение каталога интернет-магазина с помощью парсинга Маркета. Количество — 10 000 наименований. Все (90%) наименований есть на Маркете с фото и описанием. Чтобы было предельно ясно, вот аналоги скриптов для использования: ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Добрый день! Требуется внести ряд правок в ShopCMS. Правки: - подключить быстрый заказ на Маркете - разместить вторую кнопку "купить" в карточке товара - перенастройка фильтров товаров - поправить ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Требуется внести ряд модификаций в существующий интернет-магазин, работащий на Shop CMS. Требование к исполнителю: успешный практический опыт работы с Shop CMS. Прошу оставлять комментарии к проекту с примерами выполненных Вами работа на указанной CMS.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Требуется настроить PDS-price (http://www.pdsprice.ru) — обработка прайсов от 20 поставщиков с переделкой в xls/csv для обновления параметров "Количество" и "Цена" по id в базе сайта. Требования к исполнителю: - успешный опыт работы с PDS-price Прошу сообщить стоимость настройки.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Требуется разработать 2 интернет-магазина. Наш основной сайт — http://sec-s.ru — все будет так же как на нем. Дизайн есть, он простой. Требвания к исполнителю: - опыт работы с Друпал (уберкарт и друпал комерц) - опыт работы с опенкарт Требованию ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт11 лет назад