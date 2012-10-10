Добрый день! Требуется разработать 2 интернет-магазина. Наш основной сайт — http://sec-s.ru — все будет так же как на нем. Дизайн есть, он простой. Требвания к исполнителю: - опыт работы с Друпал (уберкарт и друпал комерц) - опыт работы с опенкарт Требованию ...