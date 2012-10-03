Нужна программа по обсчёту рейтинга. Имеется база игроков (около 1500 человек) с уже обсчитанным рейтингом. Нужна программа, в которой будет выбираться формула проведения турниров (группы, сетка), задаваться остальные параметры турнира. Программа должна ...
Настройка PDS-price
Добрый день!
Требуется настроить PDS-price (http://www.pdsprice.ru) — обработка прайсов от 20 поставщиков с переделкой в xls/csv для обновления параметров "Количество" и "Цена" по id в базе сайта.
Требования к исполнителю:
- успешный опыт работы с PDS-price
Прошу сообщить стоимость настройки.
Заявки фрилансеров
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