Программист C# (junior)

Предполагается долгосрочное сотрудничество.

В настоящее время есть несколько актуальных проектов связанных с разработкой систем учёта, промышленной автоматикой и автоматическими системами расчёта.

Требуется уверенное знание C# и понимание основ программирование. Плюсом будет понимание принципов работы с реляционными БД.