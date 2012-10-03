Разработка ПО по определенному ТЗ

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходимо создать принципиально новое ПО, не каких аналогов в сети нет - это точно. Не специалистов в данной области прошу меня не беспокоить - проекты сложные. Имеется 2 задания, отдельных друг от друга. Если есть интерес, то пишите заявки, ТЗ озвучу в личке.

Предупреждаю сразу всех желающих - работа без предоплаты, т.к. я уже столкнулся с недобросовестными работниками.

Всего доброго!