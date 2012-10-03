Разработка ПО по определенному ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт13 заявок327 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходимо создать принципиально новое ПО, не каких аналогов в сети нет - это точно. Не специалистов в данной области прошу меня не беспокоить - проекты сложные. Имеется 2 задания, отдельных друг от друга. Если есть интерес, то пишите заявки, ТЗ озвучу в личке.

Предупреждаю сразу всех желающих - работа без предоплаты, т.к. я уже столкнулся с недобросовестными работниками.

Всего доброго!

13 лет назад
lyksor252
Алексей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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