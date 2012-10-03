Доброго времени суток. Подробное описание задачи прикрепляю во вложении. Интересуют исполнители из только Москвы - для возможности встретится и обсудить детали реализации. Указывайте сроки и стоимость.
Разработка ПО по определенному ТЗ
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Необходимо создать принципиально новое ПО, не каких аналогов в сети нет - это точно. Не специалистов в данной области прошу меня не беспокоить - проекты сложные. Имеется 2 задания, отдельных друг от друга. Если есть интерес, то пишите заявки, ТЗ озвучу в личке.
Предупреждаю сразу всех желающих - работа без предоплаты, т.к. я уже столкнулся с недобросовестными работниками.
Всего доброго!
Заявки фрилансеров
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