Программа обсчёта рейтинга

Нужна программа по обсчёту рейтинга. Имеется база игроков (около 1500 человек) с уже обсчитанным рейтингом. Нужна программа, в которой будет выбираться формула проведения турниров (группы, сетка), задаваться остальные параметры турнира.

Программа должна сама формировать количество и состав групп (по рейтингу), сеять игроков. После проведения соревнования должен сформироваться рабочий файл, который должен быть отослан в Центр (менеджеру по обсчёту рейтинга) и обработан центральным модулем обсчёта. После этого обсчёта должен быть сформирован файл для публикации (HTML или XLS). Есть и ещё нюансы, но они все не сложные.

Также надо реализовать (возможно позже) статистику результатов (списки турниров, списки игроков, статистику личных встреч и, возможно, что-то ещё).

Оплата по договорённости.