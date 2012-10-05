Kenguroof

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки96 просмотров

магазин по продаже кровельных материалов и сопутствующих товаров

- простой и понятный дизайн

- логотип (идея кенгару с крышей на спине)

- примерный функционал достаточно прост - http://www.fanera-osb.ru/

- варианты интеграции с 1С !!!

13 лет назад
stasgrek
Стас 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров