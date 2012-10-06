Здравствуйте. Нужен интернет магазин на cms ImageCMS Shop Интересует цена, сроки разработки. И возможности интернет магазина на этой системе. Пока не понятно какую систему лучше выбрать. Также пишите свои контактные данные. Обязательно наличие в портфолио примеров работ с этой системой управления. Система не куплена. Есть ли у вас наличие лицензии.