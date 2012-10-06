Добрый день! Требуется внести ряд модификаций в существующий интернет-магазин, работащий на Shop CMS. Требование к исполнителю: успешный практический опыт работы с Shop CMS. Прошу оставлять комментарии ...
Настройка интернет-магазина на Joomla 1.0
Добрый день. Требуется настроить в интернет-магазине работу с яндекс.маркетом в Joomla 1.0. Обращайтесь, только если есть реальный опыт, расскажу подробности.
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