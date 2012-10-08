Интернет-магазин на Битрикс под ключ

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт20 заявок278 просмотров

Куплен и поставлен битрикс, несколько модулей.

Требуется немного дизайна, верстки, программирования и контента в соответствии с ТЗ (вышлю в личку).

Минимум графики и максимум юзабилити и внимания к деталям.

Тематика: оргтехника (если это имеет значение) )

Требования к исполнителю.

1. Хорошее знание битрикс

2. Наличие удобных и красивых интернет-магазинов на битриксе в портфолио

12 лет назад
webvek
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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