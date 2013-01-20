Залить информацию в БД интернет-магазина

Уважаю специалистов, для которых профессионально выполнить задачу и соблюсти все изначальные договоренности намного важнее, чем выклянчить по ходу работы себе дополнительные бонусы за все подряд. У Александра, во-первых, хватило терпения понять суть задачи (при этом несколько раз переделывая решение), поэтому что многие подробности выяснялись только в процессе работы. Во-вторых, сделать качественное решение. В-третьих, приятно то, что даже после выполнения задачи, он отзывается и отвечает на вопросы, делает апгрейды, опять-таки не ставя на первое место коммерческую сторону вопроса.