1. каталог продуктов http://goo.gl/uLwYa работает на OSCcommerce 2. нужно корректировать дизайн
Drupal 6
Срочно ищем программиста , чтобі закончить и запустить проект Хорошее знание Drupal 6
development &customization, custom module and theme development,
Понимание:
OG, views, CCK, profiles, Ubercard, Ajax module.
Заявки фрилансеров
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