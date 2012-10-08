Drupal 6

$100
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Закрыт1 заявка98 просмотров

Срочно ищем программиста , чтобі закончить и запустить проект Хорошее знание Drupal 6

development &customization, custom module and theme development,

Понимание:

OG, views, CCK, profiles, Ubercard, Ajax module.

AJAXDrupal
13 лет назад
onovosolova
Ольга 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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