PrestaShop — упростить форму оформления заказа

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Закрыт1 заявка137 просмотров

Всем Добрый день, есть сайт на PS 1.4.8. Со стандартной, большой и неудобной формой оформления заказа. Нужно сделать ее максимально простой, без лишнего, на 1 странице.

Выглядеть должно примерно вот так http://prestashop-uroki.ru/wp-content/uploads/2012/08/91.png

Кто может помочь с этим вопросом, напишите контакты и цену вопроса. Оплата по факту.

С уважением Алексей.

PrestaShopWordPress
13 лет назад
Genus
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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