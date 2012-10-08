PrestaShop — упростить форму оформления заказа

Всем Добрый день, есть сайт на PS 1.4.8. Со стандартной, большой и неудобной формой оформления заказа. Нужно сделать ее максимально простой, без лишнего, на 1 странице.

Выглядеть должно примерно вот так http://prestashop-uroki.ru/wp-content/uploads/2012/08/91.png

Кто может помочь с этим вопросом, напишите контакты и цену вопроса. Оплата по факту.

С уважением Алексей.