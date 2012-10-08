1. каталог продуктов http://goo.gl/uLwYa работает на OSCcommerce 2. нужно корректировать дизайн
Изменение OpenCart
Ребята, скажите, кто может помочь оперативно решать правки по магазину на OpenCart ?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1500
Куплен и поставлен битрикс, несколько модулей. Требуется немного дизайна, верстки, программирования и контента в соответствии с ТЗ (вышлю в личку). Минимум графики и максимум юзабилити и внимания к ...Интернет-магазины20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $133
Необходимо натянуть верстку на webassyst, используя стандартные модули. Бюджет 4000р, обсуждаем в разумных пределах, срок - неделя. При удачном сотрудничестве я готов продолжить дальнейшее сотрудничество. Оставляйте портфолио и контакты, можем ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть интернет-магазин и его БД (MySQL), есть отдельно пронумерованный список товаров с их описаниями (СSV) и картинки с названиями, соответствующими номерам товаров. Нужно залить товары и картинки в БД, чтобы они корректно отобразились в магазине. ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен13 лет назад
Всем Добрый день, есть сайт на PS 1.4.8. Со стандартной, большой и неудобной формой оформления заказа. Нужно сделать ее максимально простой, без лишнего, на 1 странице. Выглядеть должно примерно вот ...Закрыт13 лет назад
- $100
Срочно ищем программиста , чтобі закончить и запустить проект Хорошее знание Drupal 6 development &customization, custom module and theme development, Понимание: OG, views, CCK, profiles, ...Закрыт13 лет назад
в кратце опишу суть. Хочу реализовать проект Интернет магазина много функционального связанного с туризмом. Главная характеристики это. Очень хорошее юзабили сайта и минимальнное количество отказов. Новые технологии в для разработки какие лучше не знаю Jqery ...Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно полностью сделать/настроить сайт (и-нет магазин) на CS-Cart (3-й русский проф) на основе elshick(.)ru Все данные и информацию нужно будет перенести с существующего сайта. Т.е. сделать первичное наполнение. ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен Интернет-магазин кожи с возможностью заказа.Рассмотрю Ваши варианты по поводу дизайна,хотя наброски имеются и свои.Полное создание,возможны продвижение и раскрутка.И нужна полная консультация по многим вопросамИнтернет-магазины34 заявкиЗакрыт13 лет назад
требуется доработка Интернет-магазина на Webasyst, сделать и натянуть логотип, перезалить сайт на новый домен, поработать с модулем автоматической отправки счетов (изменить вид счета), изменить формат текстов на сайте, срочноЗакрыт13 лет назад