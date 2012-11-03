Верстка + доработка VirtueMart

Не смотря на то, что в процессе разработки мы столкнулись с большим количеством подводных камней в реконструкции виртумарта, ребята сделали все идеально, работа шла по 20 часов в сутки, на связи круглосуточно, все правки вносились в течение получаса, все выполнено с точностью штангенциркуля. Спасибо! Давно не встречал настолько ответственных разработчиков!