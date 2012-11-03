Куплен и поставлен битрикс, несколько модулей. Требуется немного дизайна, верстки, программирования и контента в соответствии с ТЗ (вышлю в личку). Минимум графики и максимум юзабилити и внимания к ...
Верстка + доработка VirtueMart
Срочно. Только Киев!
Верстка на Virtuemart + доработка функционала.
Требуемый заказчиком вид админки в прикрепленном файле.
1. Отмечаешь чекбокс ухода за товаром, в товаре выводится текст, через запятую. Один чекбокс - одна фраза. Возможность их добавлять.
2. Отмечаешь чекбокс сейл, нью, хит - появляется иконка в углу товара. Таким же методом выбирается товар, который дополнительно выводится в соответствующей категории (нью, сейл, хит)
3. Категории - соответственно отношение товара к категории каталога
4. Коллекции - выбираешь коллекцию из списка, и она просто отображается в карточке товара
5. Рекомендуемые. Добавил артикул носков к штанам, в штанах рекомендованные носки, в носках - штаны.
6. Артикул генерируется +1 к предыдущему, при добавлении товара
7. Возможность загрузки базы скидочных купонов (см. оформление заказа), эксель, 2 колонки, 1 - номер купона, 2 - сумма скидки. Человек вводит номер, получает скидку соответственно.
8. Возможность ручной сортировки
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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