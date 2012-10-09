Задачи для специалиста по Magento

Нужен человек который имеет опыт работы с Магенто.

Для начала нужно составить исходя из ТЗ список атрибутсетов / атрибутов, вся нужная информация предоставляется. Скайп / телефон обязателен. Тоесть нужен не программист, а в первую очередь человек способный проанализировать проект и понять о чём речь и что требуется. Если первое задание будет выполнено хорошо, то дальнейшие задания по проекту и по следующим проектам следуют. Все вопросы пожалуйста в личку, заявки где стоит просто цена и ничего больше не рассматриваются. Новичков и людей которые знакомы с Магенто на уровне юзера очень прошу не писать и не отнимать время. Сроки очень сжатые, поэтому вполне возможно что будет выбран один из первых, кто покажется компетентным.

Заранее спасибо