Необходимо натянуть верстку на webassyst, используя стандартные модули. Бюджет 4000р, обсуждаем в разумных пределах, срок - неделя. При удачном сотрудничестве я готов продолжить дальнейшее сотрудничество. Оставляйте портфолио и контакты, можем ...
Специалист VamShop на постоянное сотрудничество
Нужен специалист VamShop на постоянное сотрудничество.
Необходимо натянуть имеющийся дизайн на движок, наладить его и слегка доработать.
В последствии планируется доработка и развитие сайта.
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