Нужен интернет-магазин

Пока предварительно, но как только будет дизайн - с кем то точно буду сотрудничать. Напишите на чем делать хотите. Но нужно не только сделать - но и потом скорее всего какое то время обслуживать.

ТЗ очень сумбурное. нужна цена и сроки.