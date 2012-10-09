Интернет-магазин одежды и обуви

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт17 заявок259 просмотров

Требуется разработать интернет-магазин под ключ без добавления товаров, домен уже куплен, а именно:

1. Уникальный, интересный дизайн и установка на нормальный, гибкий движок для возможности добавления модулей и дополнительного программирования. Дизайн не требуется очень дорогой его можно всегда заменить заработав на продаже товара, хотелось чтобы только прослеживался строгий стиль на всех страницах магазина. Примеры структуры, предпочтения к дизайну, стилям, цветовой гамме ИМ предоставляю отдельным файлом. Срок гибкий. Возможна доплата за работу. Ищу свободного от работы исполнителя универсала программиста и дизайнера, с хорошим портфолио и отзывами. Кормить ораву, агенство не собираюсь!

Ориентир по бюджету: хороший дизайн не может стоить более 300$, дизайн с шаблонными шапками, блоками меня не интересует, настройка не более 200$. Разработку логотипа могу взять на себя работая параллельно.

13 лет назад
carzi
47 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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