Интернет-магазин одежды и обуви

Требуется разработать интернет-магазин под ключ без добавления товаров, домен уже куплен, а именно:

1. Уникальный, интересный дизайн и установка на нормальный, гибкий движок для возможности добавления модулей и дополнительного программирования. Дизайн не требуется очень дорогой его можно всегда заменить заработав на продаже товара, хотелось чтобы только прослеживался строгий стиль на всех страницах магазина. Примеры структуры, предпочтения к дизайну, стилям, цветовой гамме ИМ предоставляю отдельным файлом. Срок гибкий. Возможна доплата за работу. Ищу свободного от работы исполнителя универсала программиста и дизайнера, с хорошим портфолио и отзывами. Кормить ораву, агенство не собираюсь!

Ориентир по бюджету: хороший дизайн не может стоить более 300$, дизайн с шаблонными шапками, блоками меня не интересует, настройка не более 200$. Разработку логотипа могу взять на себя работая параллельно.