Разработка интернет-магазина на 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт15 заявок146 просмотров

Требуется разработка интернет-магазина на 1С-Битрикс "под ключ". Лицензионный ключ есть. Дизайн в стиле "минимализм". Подробные пожелания к дизайну и соответствующие примеры при обсуждении проекта. Без интеграции с 1С. Интересует цена, сроки и Ваша квалификация.

13 лет назад
gutkin
44 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин на бесплатной CMS

    $100

    1. Бесплатная cms. 2. Состоит из одной страницы (отправка заказа в слое или отдельной страницей). 3. Простой дизайн по сайту образцу. 4. Юзабельная админка 5. Настраиваемая форма отправления заказа (без регистрации) ...

    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Складской учет

    Имеется магазин на опенкарт, хотелось бы организовать складской учет в фирме и синхронизировать с ним. Необходимо это реализовать. Предлагайте варианты и стоимость реализации. 1с не подходит.

    Opencart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание 2-х магазинов без дизайна

    Необходимо создать два интернет магазина с простым функционалом, а именно: - каталог с автоматического генерации файла для Яндекс макета - гибкая настройка доставки и оплаты, вопль до возможности индивидуальной настройки для отдельного товара ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен интернет-магазин

    Пока предварительно, но как только будет дизайн - с кем то точно буду сотрудничать. Напишите на чем делать хотите. Но нужно не только сделать - но и потом скорее всего какое то время обслуживать. ...

    Интернет-магазины22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Задачи для специалиста по Magento

    Нужен человек который имеет опыт работы с Магенто. Для начала нужно составить исходя из ТЗ список атрибутсетов / атрибутов, вся нужная информация предоставляется. Скайп / телефон обязателен. Тоесть нужен не программист, а в первую ...

    Magento
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист VamShop на постоянное сотрудничество

    $250

    Нужен специалист VamShop на постоянное сотрудничество. Необходимо натянуть имеющийся дизайн на движок, наладить его и слегка доработать. В последствии планируется доработка и развитие сайта.

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка + доработка VirtueMart

    Срочно. Только Киев! Верстка на Virtuemart + доработка функционала. Требуемый заказчиком вид админки в прикрепленном файле. 1. Отмечаешь чекбокс ухода за товаром, в товаре выводится текст, через запятую. Один чекбокс - одна ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Натяжка верстки CMS PrestaShop

    $100

    Здравствуйте! Нужно натянуть готовую вёрстку на PrestaShop. вышлю по запросу. Домен, хостинг все есть. и все уже подключено. Оплата по факту, возможно в процессе работы. Желательно примеры Ваших работ ...

    PrestaShop
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад