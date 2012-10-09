1. Бесплатная cms. 2. Состоит из одной страницы (отправка заказа в слое или отдельной страницей). 3. Простой дизайн по сайту образцу. 4. Юзабельная админка 5. Настраиваемая форма отправления заказа (без регистрации) ...
Разработка интернет-магазина на 1С-Битрикс
Требуется разработка интернет-магазина на 1С-Битрикс "под ключ". Лицензионный ключ есть. Дизайн в стиле "минимализм". Подробные пожелания к дизайну и соответствующие примеры при обсуждении проекта. Без интеграции с 1С. Интересует цена, сроки и Ваша квалификация.
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