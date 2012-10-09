Имеется магазин на опенкарт, хотелось бы организовать складской учет в фирме и синхронизировать с ним. Необходимо это реализовать. Предлагайте варианты и стоимость реализации. 1с не подходит.
Интернет-магазин на бесплатной CMS
1. Бесплатная cms.
2. Состоит из одной страницы (отправка заказа в слое или отдельной страницей).
3. Простой дизайн по сайту образцу.
4. Юзабельная админка
5. Настраиваемая форма отправления заказа (без регистрации)
6. Помощь в установке на хостинг.
7. Последующая поддержка.
8. Блоки главной:
- шапка
- кликабельный баннер акции
- номер телефона с часами работы
- блок товаров (их немного-все выводятся на главную страницу)
- интерактивная корзина в области экрана.
- блок отзывов
От Вас:
1. Примеры работ.
2. Готовность быстро выполнить заказ.
Заявки фрилансеров
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