Интернет-магазин на бесплатной CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт12 заявок198 просмотров

1. Бесплатная cms.

2. Состоит из одной страницы (отправка заказа в слое или отдельной страницей).

3. Простой дизайн по сайту образцу.

4. Юзабельная админка

5. Настраиваемая форма отправления заказа (без регистрации)

6. Помощь в установке на хостинг.

7. Последующая поддержка.

8. Блоки главной:

- шапка

- кликабельный баннер акции

- номер телефона с часами работы

- блок товаров (их немного-все выводятся на главную страницу)

- интерактивная корзина в области экрана.

- блок отзывов

От Вас:

1. Примеры работ.

2. Готовность быстро выполнить заказ.

13 лет назад
Spaniard1977
Константин 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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